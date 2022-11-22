С целью закупки нефтехимической продукции в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) впервые аккредитовалась фармацевтическая компания из Индии Tosco Pharmachem, которая занимается производством и реализацией специальных химических соединений и реагентов для индийской фармацевтической промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, компания планирует закупать на бирже ацетонциангидрин, а в перспективе и другие необходимые ей химические вещества и препараты.

Индия входит в тройку мировых лидеров по объемам производства фармацевтической продукции, поэтому интерес индийского фармпредприятия к белорусской биржевой платформе открывает новые экспортные возможности для отечественной нефтехимической отрасли. Помимо увеличения белорусско-индийского биржевого товарооборота, это позволит получить опыт работы на индийском рынке, который будет полезен при реализации в Индию других востребованных товарных позиций, в том числе синтетических волокон, которые уже поставляются в соседний Пакистан.

В настоящее время активно ведутся переговоры с белорусскими производителями, готовыми выставлять на торги необходимое индийской компании количество товара. После заключения пилотной сделки будет рассматриваться вопрос о расширении товарной номенклатуры.

Увеличение поставок белорусских товаров в страны Азии и Ближнего Востока - одна из первоочередных задач в рамках мероприятий по диверсификации биржевого экспорта. В частности, по итогам 10 месяцев 2022 г. экспорт в Китай вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза, в Сингапур - в 6,6 раза, в Турцию - в 21 раз, в Узбекистан - в 30 раз.