Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 114,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,7% и 115,9% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 114,1%, потребительские товары – 100,6% и 114,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 102,4%, с декабрем 2021 г. – 126,5%, в том числе в растениеводстве – 101,4% и 118,6% соответственно, животноводстве – 102,6% и 128,7% соответственно.