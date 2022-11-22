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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,5%
11:33 22.11.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 114,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,7% и 115,9% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 114,1%, потребительские товары – 100,6% и 114,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 102,4%, с декабрем 2021 г. – 126,5%, в том числе в растениеводстве – 101,4% и 118,6% соответственно, животноводстве – 102,6% и 128,7% соответственно.
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