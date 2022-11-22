24 белорусских предприятия приняли участие в экспозиции Made in Belarus на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Agro Food Drink Tech Expo, которая состоялась 18-20 ноября в Тбилиси.

Организатор экспозиции – унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, отечественные компании представили на выставке натуральные мясные изделия и колбасы, премиальные линейки молочной продукции, пряно-ароматические смеси, а также биологические препараты для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и безотходные технологии получения зерновых смесей повышенной пищевой и биологической ценности.

На выставке также был презентован ряд новинок. Это уникальная сухая смесь для приготовления мороженого, хлеб на основе ферментированного зернового сырья и консервы «Зерна пророщенные (пшеница)», которые являются источником растительного белка, пищевых волокон и минеральных веществ.

В рамках выставки состоялось более 35 бизнес-встреч, по итогам которых подписаны соглашения о намерении сотрудничества.