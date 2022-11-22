|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В ТБИЛИСИ
10:44 22.11.2022
24 белорусских предприятия приняли участие в экспозиции Made in Belarus на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Agro Food Drink Tech Expo, которая состоялась 18-20 ноября в Тбилиси.
Организатор экспозиции – унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, отечественные компании представили на выставке натуральные мясные изделия и колбасы, премиальные линейки молочной продукции, пряно-ароматические смеси, а также биологические препараты для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и безотходные технологии получения зерновых смесей повышенной пищевой и биологической ценности.
На выставке также был презентован ряд новинок. Это уникальная сухая смесь для приготовления мороженого, хлеб на основе ферментированного зернового сырья и консервы «Зерна пророщенные (пшеница)», которые являются источником растительного белка, пищевых волокон и минеральных веществ.
В рамках выставки состоялось более 35 бизнес-встреч, по итогам которых подписаны соглашения о намерении сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2022
Курсы в банках
на 22.11.2022
Конвертация в банках
на 22.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте