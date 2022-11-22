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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $210,2 МЛН
10:36 22.11.2022
За январь-сентябрь 2022 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $210,2 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (76% от всех поступивших инвестиций), Кипра (7%), Польши (5,6%) и Украины (4,2%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $157,6 млн, или 75% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $239,9 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,7% от всех направленных инвестиций), Чехии (2,4%), Литвы (1,6%) и Эквадора (1,6%).
На долю прямых инвестиций приходилось 90,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
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