22 ноября заместитель генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Гадад Галимов проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юрлица могут звонить с 14.00 до 20.00 по номеру телефона (+375-17) 365-19-48.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы)