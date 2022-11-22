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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ХОЛДИНГА "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
09:39 22.11.2022
22 ноября заместитель генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Гадад Галимов проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юрлица могут звонить с 14.00 до 20.00 по номеру телефона (+375-17) 365-19-48.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы)
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