В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 112,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в октябре 2022 года составил 15%. За январь-октябрь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,2%.

Непродовольственные товары в октябре 2022 г. подешевели по сравнению с сентябрем на 0,8%, с начала года – подорожали на 17,8%. В октябре 2022 года к уровню октября 2021 года цены подскочили на 19,1%. За январь-октябрь 2022 года к уровню января-октября 2021 года цены увеличились на 16,9%.

Цены на услуги в октябре 2022 г. снизились по сравнению с сентябрем на 0,5%, с декабрем 2021 г. – выросли на 10,2%. Годовой рост цен на услуги в октябре составил 11,7%. За январь-октябрь 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,6%.