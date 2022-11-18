В январе-октябре 2022 г. организациями всех форм собственности построено 36,1 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 3 162,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 345,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 027,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 919,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,1% от общего ввода по республике.