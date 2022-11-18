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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ «САМОЗАНЯТЫХ» ГРАЖДАН ПЛАТЯТ НАЛОГИ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
17:27 18.11.2022
На 1 ноября 2022 года в Минской области состоят на учете и являются «самозанятыми» более 8 тысяч человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество таких граждан увеличилось на 4%. В бюджет области от названной категории плательщиков поступило 3,3 млн рублей единого налога, или 187% (в сопоставимых ценах) уровня аналогичного периода прошлого года.
Наибольшее количество физических лиц оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 2743 человека и услуги по репетиторству – 1197 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции - 1407 человек.
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