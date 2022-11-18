|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПРОВЕДЕТ 24-25 НОЯБРЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННЫЕ БИРЖИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
17:05 18.11.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Министерства экономики 24-25 ноября 2022 года организует для субъектов малого и среднего предпринимательства очередные прямые переговоры по импортозамещению с крупными предприятиями страны.
Как сообщается на сайте БФФПП, 24 ноября состоятся прямые онлайн-переговоры с участием ЗАО «Атлант» (предприятие Минпрома).
Для участия необходимо до 23 ноября 2022 г. заполнить заявку.
25 ноября пройдут переговоры с участием РУП «Белстройцентр» — управляющая компания холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» (предприятие Минстройархитектуры), а также предприятий Министерства здравоохранения (РУП «Белмедпрепараты», ОАО «БЗМП», УП «МИНСКИНТЕРКАПС», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ОАО «Экзон», СОАО «ФЕРЕЙН», ПУП «ФреБор»).
Для участия заявку необходимо заполнить до 24 ноября 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2022
Курсы в банках
на 18.11.2022
Конвертация в банках
на 18.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте