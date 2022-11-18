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ЭКОНОМИКА РБ
МЕСТО УХОДЯЩЕГО ИЗ БЕЛАРУСИ MCDONALD’S ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - ЛУКАШЕНКО
15:54 18.11.2022
Место в сфере общепита, которое освободится после ухода из Беларуси сети McDonald’s, должны занять отечественные предприятия и производители. Об этом 18 ноября заявил Лукашенко.
«Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: «Ах, McDonald’s уходит». Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место McDonald’s, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы», - сказал Лукашенко.
Он обратился к правительству и жителям страны.
«Мы сами должны делать то, что делал этот McDonald’s, если кому-то надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошку и салат? Господи, кто это потребляет, не знаю», - сказал Лукашенко.
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