Место в сфере общепита, которое освободится после ухода из Беларуси сети McDonald’s, должны занять отечественные предприятия и производители. Об этом 18 ноября заявил Лукашенко.

«Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: «Ах, McDonald’s уходит». Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место McDonald’s, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы», - сказал Лукашенко.

Он обратился к правительству и жителям страны.

«Мы сами должны делать то, что делал этот McDonald’s, если кому-то надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошку и салат? Господи, кто это потребляет, не знаю», - сказал Лукашенко.