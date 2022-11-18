В Минске розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 16 292,4 млн рублей, или 93,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96% розничного товарооборота города Минска, в январе-октябре 2022 г. составил 15 636,2 млн рублей, или 93,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 62 994,1 млн рублей, или 70,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 1 566,9 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.