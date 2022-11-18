ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЛОЙ ЖЕСТИ В МИОРАХ

14:24 18.11.2022 В качестве резидента СЭЗ «Витебск» 17 ноября 2022 г. зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Металлопрокатная компания». Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализовать проект «Развитие завода по производству белой жести в Миоры на территории свободной экономической зоны «Витебск». Реализация проекта предполагает значительный рост объемов производства экспортно-ориентированной продукции, вовлечение в экономику Миорского района большего количества производственных работников. ООО «Металлопрокатная компания» стал седьмым резидентом СЭЗ «Витебск» с начала текущего года.