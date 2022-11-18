В Витебской области зарегистрировано 31 218 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7591 организация и 23627 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 513,3 млн рублей, что в действующих ценах на 95,9 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года.

В том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 443,3 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 69,9 млн рублей.

Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 25,0%.