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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 95,9 МЛН РУБЛЕЙ
14:08 18.11.2022
В Витебской области зарегистрировано 31 218 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7591 организация и 23627 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 513,3 млн рублей, что в действующих ценах на 95,9 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года.
В том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 443,3 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 69,9 млн рублей.
Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 25,0%.
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