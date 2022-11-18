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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ БЕЛАРУСИ И РФ
13:57 18.11.2022
ОАО «Гомсельмаш» до конца года подготовит бизнес-план и соответствующий паспорт технического переоснащения и модернизации в рамках кредитных ресурсов, привлеченных из Российской Федерации. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Новиков.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, предполагается, что модернизация и техническое переоснащение ОАО «Гомсельмаш» станет одним из первых проектов, который реально начнет работать в рамках кредитных ресурсов России. Речь идет о выпуске на предприятии импортозамещающих сложных технических узлов для белорусских и российских производителей сельскохозяйственной техники.
Накануне подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали руководители финансовых ведомств Беларуси и России. Импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси. Стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.
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