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ЭКОНОМИКА РБ
В БГМУ 19 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ DOCTOR PRO
13:45 18.11.2022
19 ноября в БГМУ пройдет конференция DOCTOR PRO «Вспомнить все: основы анатомии и клинической фармакологии в практике врача - акушера-гинеколога и педиатра». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, конфернция приурочена к Международному дню студентов, ее основная идея состоит в том, чтобы практикующие врачи на один день снова стали «студентами» и вернулись к базовым дисциплинам с запросом, сформированным во время практической деятельности врача.
«Студентов» ждут лекции по нормальной анатомии и клинической фармакологии с акцентом на педиатрию, акушерство и гинекологию.
Откроют мероприятие ректор БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович, главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Леонид Недень и руководитель проекта МАМА PRO Диана Мардас.
В качестве лекторов выступят представители профессорско-преподавательского состава Белгосмедуниверситета.
«Студенты» также «смогут сдать зачеты» преподавателям, посетить студенческую столовую, принять участие в выпуске стенгазеты и просто приятно провести время в кругу коллег.
Организаторы мероприятия - Белорусский государственный медицинский университет, команда проекта МАМА PRO при поддержке Министерства здравоохранения.
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