19 ноября в БГМУ пройдет конференция DOCTOR PRO «Вспомнить все: основы анатомии и клинической фармакологии в практике врача - акушера-гинеколога и педиатра». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, конфернция приурочена к Международному дню студентов, ее основная идея состоит в том, чтобы практикующие врачи на один день снова стали «студентами» и вернулись к базовым дисциплинам с запросом, сформированным во время практической деятельности врача.

«Студентов» ждут лекции по нормальной анатомии и клинической фармакологии с акцентом на педиатрию, акушерство и гинекологию.

Откроют мероприятие ректор БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович, главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Леонид Недень и руководитель проекта МАМА PRO Диана Мардас.

В качестве лекторов выступят представители профессорско-преподавательского состава Белгосмедуниверситета.

«Студенты» также «смогут сдать зачеты» преподавателям, посетить студенческую столовую, принять участие в выпуске стенгазеты и просто приятно провести время в кругу коллег.

Организаторы мероприятия - Белорусский государственный медицинский университет, команда проекта МАМА PRO при поддержке Министерства здравоохранения.