На 1 ноября 2022 года в налоговых органах Брестской области состояли на учете 9299 коммерческих организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 47% от общего количества юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, количество организаций - субъектов малого предпринимательства составило 8991. За 10 месяцев текущего года ими уплачено в бюджет Брестской области 482,7 млн рублей, или 27% от общей суммы поступлений от юридических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления от организаций - субъектов малого предпринимательства увеличились на 133,8 млн рублей в фактическом исчислении, темп роста составил 138%.

При этом 308 юридических лиц относятся к категории субъектов среднего предпринимательства, их вклад в бюджет составил 231,6 млн рублей. Сумма поступлений от организаций - субъектов среднего предпринимательства за январь-октябрь 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 46,3 млн рублей, или на 25%.