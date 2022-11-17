В январе-октябре 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 10,4 млрд тонно-километров, или 42,5% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за десять месяцев составил 7566,4 млн пассажиро-километров, или 95,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 505,2 млн человек, или 98,6% к январю- октябрю 2021 г.

Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы в очередной раз не представлена.