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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УПАЛ НА 57,5%
12:27 18.11.2022
В январе-октябре 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 10,4 млрд тонно-километров, или 42,5% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за десять месяцев составил 7566,4 млн пассажиро-километров, или 95,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 505,2 млн человек, или 98,6% к январю- октябрю 2021 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы в очередной раз не представлена.
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