Организации Белгоспищепрома планируют реализацию 9 проектов по выпуску импортозамещающей продукции в 2023 году. Такую информацию озвучил журналистам в Гомеле заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

"Импортный товар замещается превосходно нашим отечественным. И в дальнейшем ставим такую задачу, чтобы то, что мы сегодня завозим по импорту, могли достойно заменить нашим отечественным продуктом. Наши предприятия в следующем году будут внедрять, монтировать по 9 проектам оборудование, которое будет работать на импортозамещающую продукцию. При этом мы получим и определенные дивиденды, и притоки валютной выручки, в целом выручки на предприятиях. Это послужит фундаментом для увеличения материального стимулирования работников", - отметил Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, импортозамещающие проекты реализуют в кондитерской отрасли, например, на СП ОАО "Спартак", в алкогольной, других отраслях.

"Все предприятия нацелены на то, чтобы не останавливаться на достигнутом. Нужно составлять хорошую конкуренцию импортному продукту", - подчеркнул Леонид Заяц.

Он добавил, что 60% всей продукции, которая выпускается белорусскими пищевыми предприятиями (а их 42, которые относятся к системе Белгоспищепрома), находят своего покупателя на территории Беларуси. 40% экспортируется в 45 стран мира.

"При этом мы получаем очень хорошую валютную выручку. По итогам работы за 9 месяцев ее рост составил 107%. Мы видим, что с каждым месяцем цифра увеличивается. Видим, что очень достойно завершат пищевики текущий год", - сказал заместитель премьер-министра.

Говоря о задачах на будущее, он отметил: "Надо находить на каждом предприятии резервы. Нужно повышать производительность, качество, расширять ассортимент и отправлять на прилавок тот продукт, который будет находить большой спрос".