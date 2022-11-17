ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛГОСПИЩЕПРОМА ПЛАНИРУЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ 9 ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ


12:21 18.11.2022

Организации Белгоспищепрома планируют реализацию 9 проектов по выпуску импортозамещающей продукции в 2023 году. Такую информацию озвучил журналистам в Гомеле заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

"Импортный товар замещается превосходно нашим отечественным. И в дальнейшем ставим такую задачу, чтобы то, что мы сегодня завозим по импорту, могли достойно заменить нашим отечественным продуктом. Наши предприятия в следующем году будут внедрять, монтировать по 9 проектам оборудование, которое будет работать на импортозамещающую продукцию. При этом мы получим и определенные дивиденды, и притоки валютной выручки, в целом выручки на предприятиях. Это послужит фундаментом для увеличения материального стимулирования работников", - отметил Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, импортозамещающие проекты реализуют в кондитерской отрасли, например, на СП ОАО "Спартак", в алкогольной, других отраслях.

"Все предприятия нацелены на то, чтобы не останавливаться на достигнутом. Нужно составлять хорошую конкуренцию импортному продукту", - подчеркнул Леонид Заяц.

Он добавил, что 60% всей продукции, которая выпускается белорусскими пищевыми предприятиями (а их 42, которые относятся к системе Белгоспищепрома), находят своего покупателя на территории Беларуси. 40% экспортируется в 45 стран мира.

"При этом мы получаем очень хорошую валютную выручку. По итогам работы за 9 месяцев ее рост составил 107%. Мы видим, что с каждым месяцем цифра увеличивается. Видим, что очень достойно завершат пищевики текущий год", - сказал заместитель премьер-министра.

Говоря о задачах на будущее, он отметил: "Надо находить на каждом предприятии резервы. Нужно повышать производительность, качество, расширять ассортимент и отправлять на прилавок тот продукт, который будет находить большой спрос".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2022
валюта курс
EUR 2.4840
USD 2.4134
RUB 3.9908
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4840 +0.007
USD 2.4134 -0.0032
RUB 3.9908 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4750 2.4880
USD 2.4150 2.4270
RUB 3.1000 3.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0300
EUR/RUB 62.2000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте