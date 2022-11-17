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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПОДРОСЛО НА 1,3%
11:49 18.11.2022
В январе-октябре 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 21 394,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января-октября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 0,5%, в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 1,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 3,9%.
При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 5,7%.
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