Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы достижения целей устойчивого развития в условиях цифровой трансформации государства и права в Республике Беларусь» состоится 18-19 ноября в Минске.

Мероприятие организует юридический факультет Белгосуниверситета.

Как сообщает Национальный правовой портал, в рамках конференции будут вестись дискуссии по: актуальным вопросам реализации новелл Конституции Республики Беларусь; взаимодействию международного и национального права; проблемам защиты национального и государственного суверенитета; влиянию современных цифровых технологий на развитие права.

В мероприятии примут участие около 50 преподавателей, магистрантов и аспирантов столичных и региональных вузов, практикующих юристов. Также свои доклады представят эксперты в области юриспруденции из России.

Формат мероприятия очно-дистанционный.

По итогам конференции планируется издание сборника научных материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.