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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ СТАРТУЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
10:57 18.11.2022
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы достижения целей устойчивого развития в условиях цифровой трансформации государства и права в Республике Беларусь» состоится 18-19 ноября в Минске.
Мероприятие организует юридический факультет Белгосуниверситета.
Как сообщает Национальный правовой портал, в рамках конференции будут вестись дискуссии по: актуальным вопросам реализации новелл Конституции Республики Беларусь; взаимодействию международного и национального права; проблемам защиты национального и государственного суверенитета; влиянию современных цифровых технологий на развитие права.
В мероприятии примут участие около 50 преподавателей, магистрантов и аспирантов столичных и региональных вузов, практикующих юристов. Также свои доклады представят эксперты в области юриспруденции из России.
Формат мероприятия очно-дистанционный.
По итогам конференции планируется издание сборника научных материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.
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