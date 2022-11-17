ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 5,3%

10:34 18.11.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-октябрь 2022 г. в текущих ценах составил 48,5 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 5,3% к уровню января-октября 2021 г.