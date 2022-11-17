|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ БЕЛАРУСИ НУЖНА ЕДИНАЯ СБЫТОВАЯ СТРАТЕГИЯ – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
09:40 18.11.2022
Деревообработке нужна единая сбытовая стратегия. Об этом заявил 16 ноября 2022 года министр экономики Александр Червяков на совещании по актуальным проблемам развития деревообработки на площадке ОАО «ФанДОК».
«Первое. Крайне важно выработать единую сбытовую стратегию для предприятий концерна, чтобы они не конкурировали между собой на рынках, а дополняли друг друга. Второе. Выработать меры по повышению конкурентоспособности продукции за счет снижения издержек и оптимизации технологических и бизнес-процессов – от производства сырья до «прилавка», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2022
Курсы в банках
на 18.11.2022
Конвертация в банках
на 18.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте