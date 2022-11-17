Деревообработке нужна единая сбытовая стратегия. Об этом заявил 16 ноября 2022 года министр экономики Александр Червяков на совещании по актуальным проблемам развития деревообработки на площадке ОАО «ФанДОК».

«Первое. Крайне важно выработать единую сбытовую стратегию для предприятий концерна, чтобы они не конкурировали между собой на рынках, а дополняли друг друга. Второе. Выработать меры по повышению конкурентоспособности продукции за счет снижения издержек и оптимизации технологических и бизнес-процессов – от производства сырья до «прилавка», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.