В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 17 ноября 2022 года зарегистрировано ЗАО «ТЕРМИНАЛ ЗАПАД».

Как сообщает сайт СЭЗ, инвестиционный проект нового резидента предусматривает создание производственно-логистического предприятия. В рамках проекта будет создано предприятие по перегрузке сжиженных углеводородных газов с железнодорожных вагонов-цистерн широкой колеи на узкую, а также с вагонов-цистерн на автомобильный транспорт. Дополнительно предусматривается возможность оказания услуг по очистке и компаундингу сжиженных углеводородных газов.

Осуществление проекта планируется на участках №4 (Гродно) и №12 (Свислочский район) СЭЗ «Гродноинвест». В ходе реализации проекта предприятием будет приобретено новое технологическое оборудование, проведена техническая модернизация газонаполнительных станций, улучшена инфраструктура.

Ранее в текущем году в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» была зарегистрирована еще одна компания в сфере логистики - ООО «Юнионвэй». Она реализует проект по строительству контейнерного терминала на участке №12 СЭЗ «Гродноинвест» в районе железнодорожной грузовой станции «Свислочь».

Логистика является одним из наиболее перспективных направлений развития Гродненской области. Этому способствует выгодное географическое расположение на границе Евразийского экономического и Европейского союзов, преференции СЭЗ и современная инфраструктура.

Компания «ТЕРМИНАЛ ЗАПАД» стала пятым резидентом СЭЗ «Гродноинвест», зарегистрированным в текущем году. Несколькими днями ранее ряды резидентов СЭЗ пополнило ООО «Кронес-Гродно» с инвестиционным проектом по созданию многопрофильного производства мебели и изделий из древесины.