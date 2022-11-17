ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФОРУМ НАУКИ И БИЗНЕСА «ИННОВАЦИОННЫЙ ШТОРМ» ПРОЙДЕТ 26 НОЯБРЯ В МИНСКЕ


18:04 17.11.2022

В Минске 26 ноября в открытом пространстве Beton (ул. Кальварийская, 17) пройдет форум науки и бизнеса «Инновационный шторм».

Организатором мероприятия выступает Минский городской технопарк при поддержке Минского городского исполнительного комитета.

На форуме ученые расскажут о сложных вещах простым языком. Поднимут темы развития научно-технического прогресса в мировом сообществе, поведают о том, что будущее уже наступило, как увидеть невидимое, а также подскажут как на этом заработать.

В «Инновационном шторме» примут участие ученые из разных областей науки, а также представители бизнеса. Владислав Стефанов, научный сотрудник Центра «Квантовая оптика и квантовая информатика» Института физики НАН Беларуси расскажет о применении квантовых компьютеров в технике и быту, о том, что техника становится еще более умной.

Малашевская Анна, младший научный сотрудник лаборатории иммунологии и клеточной биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, поделится знаниями в области иммунитета и технологий в борьбе с вирусами.

Генеральный директор группы компаний «Асопс», Шуткевич Сергей, расскажет о том, как создать безопасный город, какой он город будущего.

На форуме также можно узнать о наномире, Low-code и роботах.

Принять участие в форуме «Инновационный шторм» может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться по этой ссылке. Для гостей форума подготовлена развлекательная программа, во время которой можно будет попробовать новинки интерактивных развлечений.

«Инновационный шторм» проходит уже в 4-й раз. Первый Форум прошел в Минске в 2018 году. Цель мероприятия – популяризация инновационного предпринимательства, научной деятельности, соревнований идей и взглядов для дальнейшего развития инновационной инфраструктуры и формирования инновационного сообщества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2022
валюта курс
EUR 2.4770
USD 2.4166
RUB 3.9968
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4840 +0.007
USD 2.4134 -0.0032
RUB 3.9908 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4750 2.4880
USD 2.4150 2.4240
RUB 3.1000 3.9950
подробнее

Конвертация в банках
на 17.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0230 1.0320
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте