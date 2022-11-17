В Минске 26 ноября в открытом пространстве Beton (ул. Кальварийская, 17) пройдет форум науки и бизнеса «Инновационный шторм».

Организатором мероприятия выступает Минский городской технопарк при поддержке Минского городского исполнительного комитета.

На форуме ученые расскажут о сложных вещах простым языком. Поднимут темы развития научно-технического прогресса в мировом сообществе, поведают о том, что будущее уже наступило, как увидеть невидимое, а также подскажут как на этом заработать.

В «Инновационном шторме» примут участие ученые из разных областей науки, а также представители бизнеса. Владислав Стефанов, научный сотрудник Центра «Квантовая оптика и квантовая информатика» Института физики НАН Беларуси расскажет о применении квантовых компьютеров в технике и быту, о том, что техника становится еще более умной.

Малашевская Анна, младший научный сотрудник лаборатории иммунологии и клеточной биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, поделится знаниями в области иммунитета и технологий в борьбе с вирусами.

Генеральный директор группы компаний «Асопс», Шуткевич Сергей, расскажет о том, как создать безопасный город, какой он город будущего.

На форуме также можно узнать о наномире, Low-code и роботах.

Принять участие в форуме «Инновационный шторм» может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться по этой ссылке. Для гостей форума подготовлена развлекательная программа, во время которой можно будет попробовать новинки интерактивных развлечений.

«Инновационный шторм» проходит уже в 4-й раз. Первый Форум прошел в Минске в 2018 году. Цель мероприятия – популяризация инновационного предпринимательства, научной деятельности, соревнований идей и взглядов для дальнейшего развития инновационной инфраструктуры и формирования инновационного сообщества.