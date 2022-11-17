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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 40 ТОНН ГРУШ
17:54 17.11.2022
Попытку незаконного перемещения 40 тонн груш пресекли сотрудники правоохранительного блока Витебской таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, фрукты общей стоимостью более 185 тыс. рублей намеревались вывезти по сопроводительным документам на другой товар.
При проведении специальных мероприятий в Оршанском районе таможенники приостановили движение двух транспортных средств, принадлежащих российскому перевозчику. В грузовиках перевозили партию свежих груш, однако документы, необходимые для транспортировки данного товара, у водителей отсутствовали.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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