Попытку незаконного перемещения 40 тонн груш пресекли сотрудники правоохранительного блока Витебской таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, фрукты общей стоимостью более 185 тыс. рублей намеревались вывезти по сопроводительным документам на другой товар.

При проведении специальных мероприятий в Оршанском районе таможенники приостановили движение двух транспортных средств, принадлежащих российскому перевозчику. В грузовиках перевозили партию свежих груш, однако документы, необходимые для транспортировки данного товара, у водителей отсутствовали.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.