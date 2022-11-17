В октябре 2022 года в Минске совершено 1458 сделок купли-продажи квартир, что является рекордом для этого месяца как минимум за последние 10 лет.

Как пишет Realt.by, в то же время активность на рынке квартир после пика в летние месяцы продолжила снижаться. По предварительным данным, в октябре в Минске заключили практически 1,5 тыс. сделок, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце.

Число объявлений в базе Realt, напротив, показывает положительную динамику. За месяц количество объявлений о продаже квартир в Минске увеличилось на 12%.

Такой значительный рост количества предложений о продаже квартир связан с тем, что в течение октября некоторые столичные агентства активно добавили значительное число объявлений о продаже квартир в отдельных проектах новостроек преимущественно в Октябрьском и Московском районах.

Структура спроса по количеству комнат в октябре в сравнении с сентябрем не изменилась. По-прежнему практически половина всех сделок приходится на 1-комнатные квартиры, треть — на «двушки». И только 18% - на 3-комнатные квартиры.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже, чем в предыдущем — лишь в 9% случаев. Обычно их доля в рамках месяца составляет 12−13%.

Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Первомайский и Октябрьский, реже — Партизанский, Центральный и Советский. Меньше, чем в другие месяцы покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах. В то же время типовые панельные дома покупали чаще — их доля увеличилась на 3%.

Средняя цена проданных в Минске квартир за октябрь 2022 года составила 1301 $/м2, что практически столько же, сколько в сентябре.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1396 $/м2 (+ 1,4% за месяц) — $49 700; 2-комнатные квартиры: 1243 $/м2 (-0,5%) — $55 750; 3-комнатные квартиры: 1156 $/м2 (-1,7%) — $70 500; 4-комнатные квартиры: 1142 $/м2 (-1%) — $84 000.

При этом средняя цена квартир предложения за октябрь 2022 года показала отрицательную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 3,5% и составила 1165 $/м2.

Такое снижение средней цены квартир в объявлениях связано с тем, что в октябре ряд столичных агентств снижали цены в своих объявлениях о продаже квартир в новостройках, а также публиковали значительное количество новых с более низкими в сравнении с большинством ценами.

Как упоминалось выше, средняя цена квадратного метра в предложении сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в октябре 2022 года составляла 1336 $ (+0.8% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1428 $/м2 (+0,6% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1369 $/м2 (+1,2%), 3-комнатные квартиры — 1281 $/м2 (+1,3%), 4-комнатные квартиры — 1181 $/м2 (без изменений).