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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) С 28 НОЯБРЯ ПОВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ
17:20 17.11.2022
Мобильный оператор life:) с 28 ноября 2022 года повышает стоимость некоторых услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, повышение коснется тех предложений, цена на которые не менялась более 9 месяцев, за небольшим исключением.
Так, абонентская плата станет больше на 1 рубль на тарифах Бесконечный, Бесконечный+ и Бесконечный Pro (не коснется акционной стоимости). На 60 копеек изменится стоимость Старта, Умные вещи подорожают на 1,3 рубля, а тариф Стоо подрастет на 2 рубля.
В компании сделали единую цену на дополнительный пакет интернета Безлимит на соцсети и мессенджеры – теперь пользователи всех тарифов могут подключить его за 4,5 руб/мес (+1 рубль).
В связи с ростом цен на международную связь немного увеличивается стоимость международных звонков и пакетов, а также входящих звонков в роуминге.
С изменениями можно ознакомиться здесь.
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