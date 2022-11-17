Мобильный оператор life:) с 28 ноября 2022 года повышает стоимость некоторых услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, повышение коснется тех предложений, цена на которые не менялась более 9 месяцев, за небольшим исключением.

Так, абонентская плата станет больше на 1 рубль на тарифах Бесконечный, Бесконечный+ и Бесконечный Pro (не коснется акционной стоимости). На 60 копеек изменится стоимость Старта, Умные вещи подорожают на 1,3 рубля, а тариф Стоо подрастет на 2 рубля.

В компании сделали единую цену на дополнительный пакет интернета Безлимит на соцсети и мессенджеры – теперь пользователи всех тарифов могут подключить его за 4,5 руб/мес (+1 рубль).

В связи с ростом цен на международную связь немного увеличивается стоимость международных звонков и пакетов, а также входящих звонков в роуминге.

С изменениями можно ознакомиться здесь.