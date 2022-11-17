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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТЫ НА ХАКАТОНЕ «РАЗВИВАЙСЯ СО «СБЕР БАНК» ПРЕДСТАВЯТ 15 МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД БГУ, БНТУ И БГЭУ
17:08 17.11.2022
Проекты на хакатоне «Развивайся со «Сбер Банк» (Level Up with Sber) представят 15 молодежных команд БГУ, БНТУ и БГЭУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, традиционно хакатон ориентирован на решение технических задач какого-либо предприятия. В этом году студентам предстоит решение банковских задач. Формат акселерационной программы мероприятия позволит совершенствовать молодежные предпринимательские проекты через обучение, менторство и экспертную поддержку их авторов.
Программа хакатона включает образовательный блок и этап защиты проектов. С 17 по 24 ноября участникам расскажут о наиболее перспективных аудиториях и рынках, методах, инструментах поиска целевой аудитории и исследования рынка. Также для студентов проведут мастер-классы по публичному выступлению и презентации продукта. Лекции пройдут в многофункциональном арт-пространстве «Фабрика» (пр-т Машерова, 11, корп. 2).
Участникам выделят неделю для подготовки и совершенствования своих проектов. Студентам предстоит выполнить техническое задание, включающее поиск скрытой потребности покупателя, разработать идею решения и представить ее жюри в виде проекта банковского продукта или сервиса.
Презентация итоговых работ пройдет 30 ноября в актовом зале «Сбер Банка» (пр-т Независимости, 32 а, корп. 1). Победителя определит экспертная комиссия. Лучшая команда получит денежный приз.
Организатором хакатона выступает Стартап-центр БГУ.
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