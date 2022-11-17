В консолидированный бюджет Минской области за январь-октябрь 2022 года поступило 4748,1 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1505,6 млн рублей, в местные бюджеты – 3242,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления приросли на 418,5 млн рублей.

На 83,6% бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога – 1226,7 млн рублей, или 25,8% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 899,2 млн рублей (18,9%), налога на добавленную стоимость – 719,7 млн рублей (15,2%), экологического налога (включая налог за добычу) – 491,5 млн рублей (10,4%), акцизов – 323,1 млн рублей (6,8%), налога на недвижимость – 170,8 млн рублей (3,6%), налога при упрощенной системе налогообложения – 138,4 млн рублей (2,9%).