В центре Минска открылся полноформатный магазин «Семь пятниц».

На нулевом этаже торгового центра «Немига, 3» собрали напитки со всего мира и деликатесные продукты, которые с трудом найдешь в обычном супермаркете. Их предлагают по одним из самых низких цен в стране.

«Семь пятниц» заняли часть нижнего яруса торгового центра ближе к станции метро Немига. В торговый зал ведут два входа – с улицы и холла, а спуститься можно по лестнице или на лифте. На полках собрали порядка 3000 товаров – прежде всего, напитков, закусок и других продуктов.

Магазин выделяется разнообразием напитков из разных стран. В частности, много марок из Италии, Франции, Испании, Германии, Грузии, Шотландии, Армении и Молдовы. Рядом выставлены минералки, соки, нектары и сладкие «газировки».

Продуктов тоже много: колбас, рыбных изделий, мясных деликатесов и утиных паштетов. Холодильник заставлен сырами – мягкими, творожными и копчеными. Представлены и классические снеки: чипсы, сухарики и орешки. Богат магазин и на сладости: печенье, шоколад, конфеты, вафли и разные батончики.

Из интересного – продукты, которые еще нужно поискать в обычных магазинах. Так, на видном месте – вяленые томаты, маринованные луковицы, песто и кокосовое молоко.

«Новый магазин находится ближе остальных объектов нашей сети к центру Минска. Мы ориентированы как на жителей близлежащих домов, так и на посетителей торгового центра. Кроме того, на Немиге традиционно много молодежи. Фокус сделан на том, в чем мы традиционно сильны – напитки со всего мира и продукты для гурманов. Крупные поставки, продуманная логистика и невысокие надбавки помогают учитывать интересы и пожелания покупателей», – отметили в сети «Семь пятниц».

В магазине доступны подарочные сертификаты на 50, 75 и 100 рублей. Продуман и предзаказ: если позвонить по номерам с сайта сети, то товары заранее соберут в пакеты.

«Семь пятниц» – быстрорастущая сеть алкомаркетов в Беларуси. Она насчитывает около 85 магазинов по всей стране, в том числе более 40 – в Минске. В основе концепции – большой выбор напитков высокого качества и продуктов к ним. Цены на многие позиции – одни из самых низких на розничном рынке.