Органоминеральное микроудобрение для льна «АмиСтим» разработано учеными БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, предназначено оно для улучшения питания растений микроэлементами, аминокислотами и повышения их устойчивости к болезням, низким температурам и засухе.

Препарат производится в виде высококонцентрированного водного раствора. Технология применения заключается в разведении 0,1 л микроудобрения водой до 200 л. Полученный раствор предназначен для опрыскивания 1 га посевов растений льна в период вегетации.

Уникальность препарата заключается в его составе и функционале. Удобрение обогащает растение микроэлементами бора, цинка и меди и одновременно при засухе или холоде содействует поступлению аминокислот извне. Благодаря микроэлементам меди и цинка в соединении с аминокислотами минералы лучше усваиваются растениями.

Микроудобрение «АмиСтим» содержит водорастворимый полимер, который является пленкообразующим и пролонгирующим средством. Благодаря его наличию уменьшается вероятность осыпания и смывания действующих веществ, снижается пестицидная нагрузка на растения и обеспечивается экологическая безопасность.

Полевые испытания микроудобрения, проведённые Институтом льна НАН Беларуси, показали повышение урожайности семян и улучшение качества льноволокна.

Средство прошло государственную регистрацию, внесено в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Беларуси, и готово для широкого применения сельскохозяйственными предприятиями.

По заданию Института льна НАН Беларуси над созданием препарата работал коллектив НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории катализа полимеризационных процессов Елены Фоминой.