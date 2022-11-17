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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ МИКРОУДОБРЕНИЕ ДЛЯ ЛЬНА «АМИСТИМ» РАЗРАБОТАЛИ УЧЕНЫЕ БГУ
15:30 17.11.2022
Органоминеральное микроудобрение для льна «АмиСтим» разработано учеными БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, предназначено оно для улучшения питания растений микроэлементами, аминокислотами и повышения их устойчивости к болезням, низким температурам и засухе.
Препарат производится в виде высококонцентрированного водного раствора. Технология применения заключается в разведении 0,1 л микроудобрения водой до 200 л. Полученный раствор предназначен для опрыскивания 1 га посевов растений льна в период вегетации.
Уникальность препарата заключается в его составе и функционале. Удобрение обогащает растение микроэлементами бора, цинка и меди и одновременно при засухе или холоде содействует поступлению аминокислот извне. Благодаря микроэлементам меди и цинка в соединении с аминокислотами минералы лучше усваиваются растениями.
Микроудобрение «АмиСтим» содержит водорастворимый полимер, который является пленкообразующим и пролонгирующим средством. Благодаря его наличию уменьшается вероятность осыпания и смывания действующих веществ, снижается пестицидная нагрузка на растения и обеспечивается экологическая безопасность.
Полевые испытания микроудобрения, проведённые Институтом льна НАН Беларуси, показали повышение урожайности семян и улучшение качества льноволокна.
Средство прошло государственную регистрацию, внесено в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Беларуси, и готово для широкого применения сельскохозяйственными предприятиями.
По заданию Института льна НАН Беларуси над созданием препарата работал коллектив НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории катализа полимеризационных процессов Елены Фоминой.
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