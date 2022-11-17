Экспорт Парка высоких технологий (ПВТ) в 2022 году приблизился к $2 млрд. Такую цифру озвучил сегодня Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития ПВТ.

По его словам, это неплохие результаты работы парка в нынешних условиях.

"Я не ожидал. За три квартала - 9 месяцев этого года экспорт парка приблизился к $2 млрд. Я этого не ожидал. Я думал, вы там уже разбежались по закоулкам планеты. Немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. Но это три квартала. Год - четыре квартала. Посмотрим, как вы сработаете в четвертом квартале", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также назвал отрадным тот факт, что те, "кто рванул за пределы страны" после введения санкций, начали возвращаться.

"Очень многие вернулись обратно. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что в стране, где родился, там ты должен и пригодиться. Это хорошие тенденции. Новые резиденты регистрируются, свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки", - сказал Лукашенко.