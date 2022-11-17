В октябре 2022 года в Беларуси впервые в истории (с 1991 года) зафиксировано снижение индекса потребительских цен (ИПЦ) по отношению к предыдущему месяцу (на 1%). По отношению к декабрю 2021 г. инфляция составила 13,6%.

Как следствие, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, прирост ценовых показателей в годовом выражении третий месяц подряд продолжил замедляться: прирост ИПЦ к октябрю 2021 г. составил 15,2% (17,4% – в сентябре, 17,9% – в августе, 18,1% – в июле), постоянно регулируемых цен (тарифов) – 10,4% (10,9% – в сентябре, 11,5% – в августе, 11,8% – в июне-июле). Прирост базовой инфляции замедлился второй месяц подряд: в октябре – до 17,5% в годовом выражении (20% – в сентябре, 20,7% – в августе).

Пи этом в ведомстве признают, что снижению интенсивности годовой инфляции в Беларуси способствует, прежде всего, выстраивание новой системы регулирования цен, уменьшение цен в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к корзине основных валют (в том числе к российскому), а также продолжающееся восстановление цен на сырьевые товары на мировых рынках.

Наибольший вклад в замедление прироста годового ИПЦ оказали цены на продовольственные товары (обусловили около 1% снижения годового ИПЦ), в частности – на плодоовощную продукцию (годовой прирост цен по сравнению с предыдущим месяцем замедлился на 7,3% и составил 3,6%), мясо и мясопродукты (на 2% до 12,7%), а также некоторые ключевые импортируемые товары: рыбу и рыбопродукты (на 3,7% до 20,5%), электротовары (на 3% до 23,7%), мебель (на 2,8% до 9,9%), одежду (на 1,8% до 7,8%).

По отношению к ценам сентября 2022 г. отмечается снижение цен на большинство непродовольственных товаров (ткани, одежду, обувь, мебель, электротовары, строительные материалы и пр.): в среднем они подешевели на 1,6%.

Среди продовольственных товаров отмечается снижение цен на рыбу и рыбопродукты (на 1,9% за месяц), крупы (на 2,9%), растительное масло (на 2,6%), отдельные виды мяса и мясопродуктов (на 0,4%), хлеб и изделия хлебобулочные (на 1,1%), а также муку пшеничную (на 1,9%).

В то же время в октябре сохранилось увеличение цен на молоко и молочные продукты, сыры, а также яйца куриные (по 0,8%).

В сегменте товаров плодоовощной продукции отмечается разнонаправленная динамика цен: при сезонном снижении цен на картофель (на 5,7%) и овощи «борщевого набора» (от 5,5% до 15,7%) фиксируется увеличение цен на помидоры (на 9,8%), огурцы (на 6,7%) и перцы (на 5,4%), однако их прирост продолжает носить восстановительный характер.

Несмотря на удорожание помидоров и огурцов в октябре 2022 года цены на них сложились на более низком уровне, чем в октябре 2021 г.: помидоры в годовом выражении подешевели на 5,9%, огурцы – на 21,2%.

В октябре продолжилось замедление прироста постоянно регулируемых цен (тарифов) – до 10,4% в годовом выражении (10,9% – в сентябре, 11,5% – в августе, 11,8% – в июне-июле 2022 г.).

По отношению к предыдущему месяцу отмечается удешевление лекарственных препаратов (на 0,6%) и водки (на 0,5%). Фиксируется снижение стоимости услуг горячего водоснабжения (на 2,5%) и отопления (на 3,2%) за счет пересмотра норм потребления коммунальных услуг на одного человека.