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ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUD ПОВЫСИЛ СТАТУС В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ ISPMANAGER
13:45 17.11.2022
Оператор beCloud выполнил квалификационные требования и получил статус Silver Partner в рамках партнерской программы компании-разработчика хостинг-решений ISPmanager.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), обновленный статус подтверждает компетенции beCloud в продвижении и внедрении продуктов вендора.
Благодаря партнерству с ISPmanager облачный оператор имеет возможность предоставлять клиентам одноименный программный продукт вендора – популярную панель управления веб-серверами и сайтами ISPmanager. Продукт позволяет организовать управление веб-серверами и серверами баз данных, почтовыми серверами и другими сопутствующими программами с использованием веб-интерфейса.
Напомним, стратегическое партнерство beCloud с одним из крупнейших мировых разработчиков хостинг-решений ISPsystem (с 2021 года ISPmanager) началось в конце 2018 года.
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