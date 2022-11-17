ЭКОНОМИКА РБ

BECLOUD ПОВЫСИЛ СТАТУС В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ ISPMANAGER

13:45 17.11.2022 Оператор beCloud выполнил квалификационные требования и получил статус Silver Partner в рамках партнерской программы компании-разработчика хостинг-решений ISPmanager. Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), обновленный статус подтверждает компетенции beCloud в продвижении и внедрении продуктов вендора. Благодаря партнерству с ISPmanager облачный оператор имеет возможность предоставлять клиентам одноименный программный продукт вендора – популярную панель управления веб-серверами и сайтами ISPmanager. Продукт позволяет организовать управление веб-серверами и серверами баз данных, почтовыми серверами и другими сопутствующими программами с использованием веб-интерфейса. Напомним, стратегическое партнерство beCloud с одним из крупнейших мировых разработчиков хостинг-решений ISPsystem (с 2021 года ISPmanager) началось в конце 2018 года.