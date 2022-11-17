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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ ДОПМЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ИНВАЛИДОВ


13:31 17.11.2022

В развитие положений закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» принято комплексное постановление Совета министров № 780 от 15.11.2022 г., которым вносятся изменения в 17 постановлений правительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, основные закрепленные в постановлении положения направлены на:

1. Приведение терминологии в соответствие с используемой в Законе, например, термин «безбарьерная среда» заменяется на термин «доступная среда».

2. Реализацию отдельных положений закона:

урегулированы вопросы участия переводчика жестового языка, квалификация которого подтверждена соответствующим документом, при обращении лиц с нарушение слуха за регистрацией актов гражданского состояния;

исключается ограничение правового статуса инвалидов, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, нахождения в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении либо членовредительства;

определены единые подходы по порядку предоставления инвалидам специальных жилых помещений в стационарных учреждениях социального обслуживания на период прохождения ими курса социальной реабилитации, абилитации;

регламентировано предоставление новой социальной услуги – услуги персонального ассистента;

определен перечень социальных услуг, предоставляемых центром социальной реабилитации, абилитации инвалидов;

изменен порядок организации адаптации инвалидов к трудовой деятельности.

3. Уточнение некоторых положений с учетом практики их применения:

внесены технические изменения в формы бланков удостоверений, выдаваемых инвалидам и детям-инвалидам (утверждаются новые формы);

Удостоверения, выданные по формам, действовавшим до вступления в силу постановления, будут являться действительными до окончания срока их действия.

учитывая правоприменительную практику функционирования отделений повышенной комфортности в домах-интернатах общего типа, постановлением закрепляются аналогичные условия оказания социальных услуг в психоневрологических домах-интернатах (отделениях) повышенной комфортности для престарелых и инвалидов;

предусмотрена возможность предоставления специальных жилых помещений работникам государственных стационарных учреждений социального обслуживания для обеспечения работы учреждения вахтовым методом;

сокращены сроки, необходимые для формирования пакета документов и принятия решения о предоставлении специальных жилых помещений в домах-интернатах;

закреплено, что Республиканский межведомственный совет по правам инвалидов возглавляет заместитель премьер-министра.

Норма закреплена исходя из практики работы данного совета.

Обозначенные положения вступят в силу одновременно с законом «О правах инвалидов и их социальной интеграции» – 6 января 2023 г., иные положения после официального опубликования постановления.
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