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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ ДОПМЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ИНВАЛИДОВ
13:31 17.11.2022
В развитие положений закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» принято комплексное постановление Совета министров № 780 от 15.11.2022 г., которым вносятся изменения в 17 постановлений правительства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, основные закрепленные в постановлении положения направлены на:
1. Приведение терминологии в соответствие с используемой в Законе, например, термин «безбарьерная среда» заменяется на термин «доступная среда».
2. Реализацию отдельных положений закона:
урегулированы вопросы участия переводчика жестового языка, квалификация которого подтверждена соответствующим документом, при обращении лиц с нарушение слуха за регистрацией актов гражданского состояния;
исключается ограничение правового статуса инвалидов, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, нахождения в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении либо членовредительства;
определены единые подходы по порядку предоставления инвалидам специальных жилых помещений в стационарных учреждениях социального обслуживания на период прохождения ими курса социальной реабилитации, абилитации;
регламентировано предоставление новой социальной услуги – услуги персонального ассистента;
определен перечень социальных услуг, предоставляемых центром социальной реабилитации, абилитации инвалидов;
изменен порядок организации адаптации инвалидов к трудовой деятельности.
3. Уточнение некоторых положений с учетом практики их применения:
внесены технические изменения в формы бланков удостоверений, выдаваемых инвалидам и детям-инвалидам (утверждаются новые формы);
Удостоверения, выданные по формам, действовавшим до вступления в силу постановления, будут являться действительными до окончания срока их действия.
учитывая правоприменительную практику функционирования отделений повышенной комфортности в домах-интернатах общего типа, постановлением закрепляются аналогичные условия оказания социальных услуг в психоневрологических домах-интернатах (отделениях) повышенной комфортности для престарелых и инвалидов;
предусмотрена возможность предоставления специальных жилых помещений работникам государственных стационарных учреждений социального обслуживания для обеспечения работы учреждения вахтовым методом;
сокращены сроки, необходимые для формирования пакета документов и принятия решения о предоставлении специальных жилых помещений в домах-интернатах;
закреплено, что Республиканский межведомственный совет по правам инвалидов возглавляет заместитель премьер-министра.
Норма закреплена исходя из практики работы данного совета.
Обозначенные положения вступят в силу одновременно с законом «О правах инвалидов и их социальной интеграции» – 6 января 2023 г., иные положения после официального опубликования постановления.
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