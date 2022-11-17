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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРОВЕЛ БОЛЕЕ 6,2 ТЫС. ПРОВЕРОК


13:16 17.11.2022

За 9 месяцев 2022 года всеми контролирующими и надзорными органами республики проведено 6236 проверок (из них 4538 выборочных и 1698 внеплановых). Такие данные были озвучены на заседании Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, который прошел 16 ноября 2022 года в Комитете госконтроля Беларуси.

При этом в рамках выполнения поручения по изменению стиля и методов работы контролирующих (надзорных) органов количество проверок в нынешнем году снизилось на 19% (главным образом, за счет уменьшения числа внеплановых проверок), мониторингов – на 19,6%, субъектов, подвергшихся мониторингам, – на 16%.

Одновременно с сокращением числа проверок и мониторингов увеличилось количество мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (МТХ) – за 9 месяцев 2022 года их число увеличилось на 8,6 тыс. (5,1%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в указанный период было проведено 177,8 тыс. МТХ в отношении 87,8 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на заседании были одобрены критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки 15 госорганов, которые были скорректированы с учетом внесенных изменений в законодательство и совершенствования практики применения данных критериев. При этом для местных исполнительных и распорядительных органов установлены единые критерии оценки степени риска в соответствующих сферах контроля (ранее у всех облисполкомов и Мингорисполкома критерии были разные).
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