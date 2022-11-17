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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ ПРОТЕСТИРОВАЛ ПРИЛОЖЕНИЕ "НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД"


12:53 17.11.2022

Премьер Беларуси Роман Головченко сегодня протестировал приложение Министерства по налогам и сборам "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба правительства.

С 1 января 2023 года для физических лиц вводится дополнительный особый режим налогообложения - налог на профессиональный доход. В настоящее время проект соответствующего постановления находится на утверждении в Совмине.

Применять данный налоговый режим вправе будут физические лица, самостоятельно осуществляющие деятельность (без привлечения других физических лиц), а также получающие доход от использования имущества по перечню видов деятельности, определенных правительством.

Налог на профессиональный доход предполагает уплату физическими лицами налога в процентах от выручки, включающего обязательные страховые взносы в ФСЗН. Ставки налога установлены в размере 10% независимо от размера полученной выручки при работе с физическими лицами и иностранными юридическими лицами, при работе с белорусскими субъектами хозяйствования - 10% при сумме выручки не более 60 тыс. рублей и 20% при превышении указанного размера выручки.

Для впервые зарегистрированных предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2 тыс. рублей

Самостоятельно рассчитывать налог на профессиональный доход плательщикам не нужно. Применение налогового вычета, размер ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Также не требуется представление налоговых деклараций.

Для применения налога на профессиональный доход физическое лицо обязано использовать цифровую платформу - приложение "Налог на профессиональный доход" с использованием смартфона или компьютера (включая планшетный), подключенного к интернету.

Физическое лицо, изъявившее желание перейти на применение налога на профессиональный доход, обязано до начала осуществления деятельности установить на свой смартфон или компьютер данное приложение и проинформировать налоговый орган через приложение о применении налога на профессиональный доход.
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