Розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 55,4 млрд рублей, или 96,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,6 рубля против 17,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2022 г. составил 51,6 млрд рублей, или 97,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 112,2 млрд рублей, или 82,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 3,4 млрд рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.