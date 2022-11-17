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ЭКОНОМИКА РБ


НОВУЮ СЕРИЮ СГУЩЕННОГО МОЛОКА ВЫПУСТИЛ ГЛУБОКСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ


12:19 17.11.2022

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» выпустило новую серию сгущенного молока.

Как сообщается на сайте предприятия, лимитированная праздничная серия сгущенного молока называется «Имбирный пряник».

Напомним, ранее Глубокский молочноконсервный комбинат выпустил «Кокосовую сгущенку».
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