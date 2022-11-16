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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УПАЛ НА 25,3%
11:37 17.11.2022
Грузооборот транспортных организаций Беларуси в январе-октябре 2022 г. составил 74,4 млрд тонно-километров, или 74,7% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-октябре 2022 г. пассажирооборот составил 17 437,7 млн пассажиро-километров, или 102% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1254,5 млн человек, или 97,6% к январю-октябрю 2021 г.
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