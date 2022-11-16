Прием заявок для участия в Зимней школе по праву информационных технологий стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к участию приглашаются студенты, магистранты и аспиранты юридического факультета БГУ. Регистрация открыта до 25 ноября включительно. Количество мест ограничено.

Целью акции является привлечение молодежи к исследованию актуальных проблем влияния и правового регулирования информационных технологий, а также стимулирование научно-практической деятельности в данной сфере и повышение взаимосвязи с заказчиками кадров.

Занятия по программе пройдут с 29 по 30 ноября. Участники заслушают доклады представителей государственных организаций, юридических компаний, практикующих юристов и специалистов в сфере защиты персональных данных, налогообложения, IT и др. Также планируется проведение панельной дискуссии «IT-Право: практика и новации» и тренинга на тему «IT-юрист. Кто это?».

Организатором научного мероприятия выступает юридический факультет БГУ.