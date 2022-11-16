Беларусь станет шестой страной мира, имеющей лицензию на производство витаминов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в проекте "Экономическая среда".

Вскоре Белорусская национальная биотехнологическая корпорация начнет производить витамины (В2, В12, С) и аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин).

"Витамины производят пять стран в мире. Мы будем шестой. Вдумайтесь в уникальность этого проекта", - отметил Игорь Брыло.

В результате переработки зерна на БНБК получают аминокислоты, которые просто так не производятся ни в одной стране, так как запатентованы только у нескольких предприятий мира, подчеркнул глава Минсельхозпрода.