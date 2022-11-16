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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ СТАНЕТ ШЕСТОЙ СТРАНОЙ МИРА, ИМЕЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИТАМИНОВ
10:51 17.11.2022
Беларусь станет шестой страной мира, имеющей лицензию на производство витаминов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в проекте "Экономическая среда".
Вскоре Белорусская национальная биотехнологическая корпорация начнет производить витамины (В2, В12, С) и аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин).
"Витамины производят пять стран в мире. Мы будем шестой. Вдумайтесь в уникальность этого проекта", - отметил Игорь Брыло.
В результате переработки зерна на БНБК получают аминокислоты, которые просто так не производятся ни в одной стране, так как запатентованы только у нескольких предприятий мира, подчеркнул глава Минсельхозпрода.
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