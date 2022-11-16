ЭКОНОМИКА РБ

ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 4,7%

10:40 17.11.2022 Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в текущих ценах составил 159 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января-октября 2021 г. Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117%.