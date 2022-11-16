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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРЕМИТСЯ К РАЗВИТИЮ ДИАЛОГА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ - МИНЭКОНОМИКИ
10:24 17.11.2022
Правительство стремится к развитию диалога бизнеса и власти. Об этом заявил 16 ноября 2022 года заместитель министра экономики Сергей Митянский, выступая на конференции «Проблемы и возможности сохранения частного бизнеса в условиях турбулентности и санкционного давления».
По его словам, системные решения правительства, способствующие адаптации экономики к санкционному давлению, разрабатывались при активном участии делового сообщества.
«При необходимости последуют и другие стратегические решения в интересах экономического развития. Но многое будет зависеть и от того, насколько эффективно сработают сами руководители со своими трудовыми коллективами», – сообщил Сергей Митянский, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Сергей Митянский напомнил о возможностях встраивания бизнеса в кооперационные технологические цепочки промышленных предприятий вместо ушедших с рынка иностранных поставщиков, участия в импортозамещении. Действенную поддержку в таких начинаниях сегодня оказывают Банк Развития, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Белорусская универсальная товарная биржа.
«Задача для государства и бизнеса одна – обеспечить устойчивое функционирование экономики, сохранить рабочие места и социальные гарантии. Правительство стремится к развитию диалога делового сообщества и власти. Ведь именно вы на практике сталкиваетесь с существующими проблемами на местах и можете дать самые ценные предложения, которые мы всегда готовы выслушать, отработать и вынести на рассмотрение правительства», – резюмировал замглавы экономического ведомства.
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