В связи с погодными условиями проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в городе Минске приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

«В целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части запрета реализации овощей и фруктов на открытом воздухе и в нестационарных торговых объектах при наружной температуре воздуха 0°C и ниже, принято решение о приостановлении проведения сельскохозяйственных ярмарок в Минске в предстоящие выходные дни (19 и 20 ноября)», - сказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Решение о дальнейшем проведении сельхозярмарок будет приниматься в зависимости от складывающихся погодных условий.