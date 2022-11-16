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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРИОСТАНОВИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК
09:36 17.11.2022
В связи с погодными условиями проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в городе Минске приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
«В целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части запрета реализации овощей и фруктов на открытом воздухе и в нестационарных торговых объектах при наружной температуре воздуха 0°C и ниже, принято решение о приостановлении проведения сельскохозяйственных ярмарок в Минске в предстоящие выходные дни (19 и 20 ноября)», - сказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
Решение о дальнейшем проведении сельхозярмарок будет приниматься в зависимости от складывающихся погодных условий.
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