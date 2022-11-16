В Беларуси в январе-октябре 2022 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 138,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 94,1% к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,3%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 6,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 1,6% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2,2%.

Индекс промышленного производства за октябрь 2022 г. к сентябрю 2022 г. составил 101,5%.