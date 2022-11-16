Формирование бюджета Гомельской области в январе-октябре 2022 года обеспечивали более 823 тысяч плательщиков, в том числе 19 тысяч организаций, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и почти 774 тысячи физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-октябрь 2022 года в бюджет области поступило 2610,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 503,2 млн рублей, в местные бюджеты – 2107,0 млн рублей.

Более 75% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 31,5% – за счет подоходного налога, 22,7% – за счет налога на добавленную стоимость, 10,5% – за счет налога на прибыль, 6,1% – за счет налога на недвижимость, 4,8% – за счет акцизов.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-октябре 2022 года поступило 1879,0 млн рублей. На их долю приходится 72,0% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 554,8 млн рублей (21,3%), индивидуальных предпринимателей – 92,5 млн рублей (3,5%), физических лиц – 83,8 млн рублей (3,2%).