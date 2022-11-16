|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ
18:00 16.11.2022
Формирование бюджета Гомельской области в январе-октябре 2022 года обеспечивали более 823 тысяч плательщиков, в том числе 19 тысяч организаций, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и почти 774 тысячи физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-октябрь 2022 года в бюджет области поступило 2610,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 503,2 млн рублей, в местные бюджеты – 2107,0 млн рублей.
Более 75% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 31,5% – за счет подоходного налога, 22,7% – за счет налога на добавленную стоимость, 10,5% – за счет налога на прибыль, 6,1% – за счет налога на недвижимость, 4,8% – за счет акцизов.
От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-октябре 2022 года поступило 1879,0 млн рублей. На их долю приходится 72,0% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 554,8 млн рублей (21,3%), индивидуальных предпринимателей – 92,5 млн рублей (3,5%), физических лиц – 83,8 млн рублей (3,2%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2022
Курсы в банках
на 16.11.2022
Конвертация в банках
на 16.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте