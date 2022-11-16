Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, состоится 17 ноября в Могилеве (ул. Космонавтов, 17). Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Как рассказали в управлении по труду, в ярмарке примут участие такие предприятия, как Троллейбусный парк № 1, ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского районов города, «Комбинат школьного питания», «Моготекс», «Ольса», «Лента», Дорожно-мостовое предприятие, Могилевский вагоностроительный завод и др.

В ходе ярмарки, которая состоится с 11.00 до 12.00, у каждого будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места.