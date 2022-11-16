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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМЗАВОД ПЛАНИРУЕТ ВДВОЕ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ В 2023 ГОДУ
17:50 16.11.2022
Гомельский химзавод планирует вдвое нарастить поставки продукции в Россию в 2023 году. Такая информация была озвучена во время посещения предприятия премьер-министром Романом Головченко.
Как рассказал директор предприятия Дмитрий Черняков, значительный объем экспорта заменили российским рынком.
"Мы не конкурируем с российскими производителями, а скорее дополняем их марки удобрений своими. За последний год разработали много новых марок, своевременно прошли аккредитацию и получили разрешение на реализацию продукции на российском рынке. Наша продукция высококачественная, пользуется спросом. Фишка в том, что мы можем работать с различными микро- и макроэлементами. И это тоже ценят российские аграрии", - пояснил он.
По оценке руководителя, вышли на рынок достаточно серьезно. Так, уже в этом году поставили в Россию 200 тыс. т продукции. В планах на 2023 год - 400 тыс. т.
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