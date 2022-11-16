В НАН Беларуси создана корпорация «Белкосмос». Такое решение принято 15 ноября 2022 года на заседании Бюро президиума НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, утверждено Положение о кластере «Научно-производственная корпорация «Белкосмос». Руководитель кластера - председатель президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков.

Корпорация «Белкосмос» создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В состав кластера входят организации НАН Беларуси: ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», УП «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ», ГП «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси, а также организации, с которыми НАН Беларуси осуществляет сотрудничество. Это - Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество «Авиационные технологии и комплексы», общество с ограниченной ответственностью «КБ Беспилотные вертолеты». Головной организацией кластера является ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси».

Среди задач, которые будет решать научно-производственная корпорация «Белкосмос»: выработка политики и стратегии развития Республики Беларусь в космической сфере деятельности; разработка предложений по формированию программ (Союзного государства, СНГ, ЕАЭС), государственных программ и проектов в космической сфере, а также комплекса мер по их реализации; проведение фундаментальных научных исследований в космической сфере; осуществление научно-исследовательской деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях; разработка участниками новой конкурентоспособной аэрокосмической техники.

Корпорация «Белкосмос» будет также содействовать эффективной реализации проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) участников Корпорации «Белкосмос»; обеспечивать методическую, информационно-консультационную, научную и образовательную поддержку функционирования Корпорации «Белкосмос»; содействовать внедрению разработок участников Корпорации «Белкосмос», в том числе перспективных производственных, инжиниринговых и управленческих технологий, новейшего оборудования, в отрасли экономики и повышение эффективности взаимодействия науки и производства; развивать механизмы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности участников Корпорации «Белкосмос»; реализовывать перспективные формы международного научно-технического сотрудничества и т.д.

Координацию деятельности по выполнению постановления Бюро президиума НАН Беларуси возложено на Агентство по космической деятельности НАН Беларуси.